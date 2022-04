Sylvain SALAMÉRO

Depuis plus de dix ans ma vie professionnelle dans le domaine du tourisme et de l'écotourisme en particulier en France et à l'étranger m'ont permis d'acquérir une solide expérience de terrain en organisant des voyages écotouristiques pour les plus grandes agences Françaises et Européennes (réceptif). J'ai complété cette formation par une cursus universitaire parallèlement à ma vie professionnelle en passant un DU développement durable et tourisme durable (mention Très bien) puis un Master de géographie développement durable (mention très bien), puis un doctorant en économie (mention excellente) et un PhD développement territorial au Canada. Mes voyages et expériences professionnelles en France et à l'étranger m'ont permis de développer des capacités d'adaptation, une grande réactivité, une bonne capacité d'analyse et un très bon relationnel, tandis que mon cursus universitaire m'a permis d'assoir mes compétences sur des bases théoriques et d'acquérir une méthodologie adéquate. Je souhaite aujourd'hui valoriser ces compétences dans la recherche en développement territorial et l'enseignement.



