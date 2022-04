Créatif et bosseur, en constante réflexion, je suis force de proposition, et aime le travail en équipe.

Actuellement, je suis à la recherche d'une formation pour le language C/C++ afin de compléter mes compétences, et ainsi d'évoluer vers un poste dans le domaine du développement réseau et système Unix/Linux.



Mes compétences :

ingénieur

java

c++

informatique

sql

développement

javascript

android

J2EE

Spring

Gwt