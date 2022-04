Photographe à Nice et dans le 06.

Graphiste - Réalisateur vidéo



Site internet : http://sylvainsantoro.fr

Page facebook : https://www.facebook.com/comalalettre



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter :

contact@sylvainsantoro.fr



Mes compétences :

Auto entrepreneur

Entrepreneur

Evénementiel

Graphisme

Illustration

Photo

Publicité

Reprographie

Théâtre

Video

Webdesign

Photographie