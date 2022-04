Sylvain SAUVAGE

1979 - 1986

Gestion du parc téléphonique

- Installation et réparation des combinés

- Branchement des lignes

- Facturation et recouvrement



1987 - 1998

Gestion du parc automobile

- Suivi du contrôle technique du matériel

- Planification et gestion de l'entretien du parc

- Planification et gestion du déploiement du matériel

- Mise à disposition des moyens nécessaires pour les différentes missions

Management

- Gestion des congés

- Organisation des emplois du temps

- Formation permanente

- Notation des personnels





1998 - 2012



DGSE - Expertise des opérateurs de téléphonie mobile et de leurs réseaux.



Mes compétences :

Adaptable

- Management d'équipes - Connaissance en planifica

- Logiciels maîtrisés: Pack Office. - Connaissance