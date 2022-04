Sylvain SAVARY

Diplômé de l'Ecole Nationale D'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) en 2013, j'ai acquis une expérience dans la gestion de l'Amélioration Continue et de la performance d'une unité de production suite à 2 missions au sein de l'usine AIRBUS Saint Eloi. Maîtrisant les outils de gestion de production et les outils du Lean Manumacturing, je suis à la recherche d'un poste dans le domaine de la production.



Mes compétences :

Kanban

Kaizen

Visual Basic for Applications

SAP

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Office

DMAIC

Clipper

Lean management

VSM

5S

Cartographie des processus