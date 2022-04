Sylvain SCHALLER

Je suis actuellement en Stage de fin d’étude au service Achats – Transport et Logistique du Groupe SEB à Lyon afin de valider mon diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieur D’Arts et Métiers pour Octobre 2014.



Mes expériences professionnelles et mon parcours académique témoignent de ma volonté d’acquérir une formation pluridisciplinaire et cohérente.

Mon parcours généraliste à l’Ecole Nationale Supérieur d’Arts et Métiers (ENSAM) m’a apporté une culture technique et industrielle ainsi qu’une capacité d’analyse rigoureuse et méthodique. Le «Master of Science in Industrial Engineering» de Georgia Tech est venu compléter et spécialiser cet enseignement. Equilibré entre science, technologie, gestion et économie, ce cursus permet une compréhension globale du fonctionnement d’une entreprise, de l’élaboration de sa stratégie et de la création d’un avantage concurrentiel jusqu’à la gestion de ses ressources.

Ainsi, j’ai pu appliquer ces compétences lors mon stage au sein des Achats – Transport et Logistique du Groupe SEB et notamment sur ma mission principale d’analyse, de standardisation et d’optimisation des coûts « Ancillaries » en Fret Maritime (10 M€)

Mon investissement dans de nombreuses activités extra-scolaires ainsi que mon expérience aux Etats-Unis ont contribué à améliorer davantage ma capacité de communication, d’adaptation et d’ouverture aux différentes cultures.



Je recevrai mon diplôme d’ingénieur français après soutenance à l’ENSAM des projets et missions effectués au cours de mon stage et suis diplômé depuis Mai 2014 du Georgia Institute of Technology.





Mes compétences :

Maple

Data warehousing

Innovation

Adobe Photoshop

Informatique industrielle

Logistique

Microsoft Office

Maintenance industrielle

Lean supply chain

Catia

Visual Basic

Analyse financière

Economie

Simulation numérique

MATLAB

Automatismes industriels

Intelligence économique

Gestion de la production

Industrialisation

Mécanique générale

Industrie