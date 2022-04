Après une experience en qualité et en developpement produit, j'ai passé 7 ans au service méthodes/chiffrage - controle de gestion avant de rejoindre le service achat en 2008 où j'ai occupé le poste d'acheteur Réponse à appel d'offre pendant 4 ans. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité du back office Achat du groupe qui assure la mise à jour et le suivi des prix des composants dans les GPAO et le système informatique Achat pour le reporting mensuel.