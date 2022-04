Sylvain SEBDOUN

950 collaborateurs, 8 sociétés, 15 sites en Europe et à Madagascar.



Numen est un leader Européen dans le BPO et la gestion de documents sensibles.

Organisé en 3 BU, les moyens de paiements (PAIEMENT SERVICES), la gestion documentaire (DOCUMENT SERVICES) et le BPO (BUSINESS SERVICES) NUMEN est un leader en Europe en dématérialisation, numérisation patrimoniale, editique et optimisation de process clients.



DYNAMICARD filiale du Groupe NUMEN



De la conception de la carte au recrutement des nouveaux affiliés,

DYNAMICARD vous conseille et vous accompagne dans la réussite de vos programmes cartes.



Au travers une large gamme de matières (PVC, matières recyclables, matières végétales,...), notre outil de production imprime et personnalise vos cartes pour rendre vos cartes uniques aux yeux de vos clients.



Votre carte peut être encartée dans un document de présentation de votre programme de fidélité, cadeau ou personnalisée et routée par voie postale selon vos besoins.



DYNAMICARD produit et personnalise vos cartes dans un processus qualité totale, en lien direct avec vos équipes. Nos infrastructures informatiques sécurisées assurent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos données grâce à des systèmes redondants complémentaires.



Nos unités de production – basées en France – vous garantissent un niveau de service élevé constant, afin de vous assurer d’une très grande satisfaction.





