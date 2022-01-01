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Sylvain SÉCULA

OFFENBURG

En résumé

DEPUIS JANVIER 2014 MANDATAIRE POUR L'EUROPE DE LA STÉ GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LTD HONG KONG - CHIFFRE AFFAIRE ANNUEL 200 BILLIONS USD ( MILLIARD) - SPÉCIALISÉ POUR ACHAT BG ET SBLC AVEC LE CRÉDIT SUISSE DE SINGAPOUR - AUSSI SPÉCIALISÉ POUR LES TRAIDES BANCAIRES MAIS UNIQUEMENT À HONG KONG SI VOUS AVEZ UN COMPTE CHEZ HSBC OU CHARTERED HONG KONG - RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE -- PROPRIÉTAIRE DE 20 TONNES DE CUIVRES POUDRE ISOTOPE EN ALLEMAGNE À VENDRE DE SUITE - SPÉCIALISÉS POUR LES VENTES DE VOITURES VINTAGES ( OLDTIMER) ET SPÉCIALES COMME MERCEDES LOTEC EXISTANT QUE UNE FOIS DANS CE MONDE--

Mes compétences :
Marchés financiers

Entreprises

  • ADAMASOR - CHEF D'ENTRERPISE

    2000 - maintenant

  • M H K - CHEF D'ENTREPRISE

    1975 - 2000

Formations

  • MHK - Sté Des Etbl. Sécula - Et MHK - (Offrenburg)

    Offrenburg 1974 - maintenant -TRANSPORTEUR - ´TECHNICIEN CATERPILARD

    EXCELENTE

Réseau