Sylvain SENECHAL

Spécialisé en Communication et particulièrement en projets web.

Auto-entrepreneur depuis 2013, mes principales missions:

- Création de sites internet (Spécialité et formateur sur Wordpress) de 450 € à 3000 € suivant les projets.

- Référencement de sites: référencement naturel et gestiond e votre campagne Ad-Word.

- Community management (formateur facebook), réseau facebook constitué touchant 20 000 personnes dans le Nord.

- Graphisme et impression des supports.

- Relations presse dans le Nord.



www.wazprod.com



Mes compétences :

Web 2.0

Gestion de projets

Informatique

Linguitique

Rédaction

Communication

Marketing

WEB

E-commerce

Webmarketing

Culture