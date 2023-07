Delphine SENECHAL

Mon parcours professionnel en tant que responsable communication, m'a maintes fois confrontée aux problématiques de ressources, lors de la mise en oeuvre de projets en marketing et communication.



Délais serrés, projets à assurer, et manque de moyens humains... Quelles solutions ?

L'idée m'est alors venue de proposer mes services en tant que chef de projet marketing et communication

afin d'aider les entreprises à mener à bien leurs projets dans le respect des délais et des objectifs fixés.



Depuis 2011, je mets mes compétences, mon dynamisme et mon sens du service à disposition des agences, PME ou grandes entreprises qui ont des challenges marketing / communication à relever et qui ont peu de ressources en interne pour les mener à bien.

Je m'intègre ainsi directement dans leurs équipes pour m'imprégner de leur culture et je gère le projet qui m'est confié de sa conception à sa finalisation.



Les avantages pour les entreprises ? souplesse, flexibilité, maitrise des coûts, retour d'expérience et efficacité garantie !



Mes compétences :

Publicité

Gestion de projet

finance

relation client

communication

flexible

décoration

assurance

marketing

banque

marketing direct