Morgane BARROIS

Forte d'une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le domaine des Ressources Humaines et des relations commerciales, d'une grande entreprise de travail temporaire, j 'ai décidé de créer mon propre cabinet de recrutement.

Spécialisée dans le domaine Tertiaire, je propose mes services sur les métiers de l'assistanat, de la gestion, et de la force de vente.

En parallèle, je développe une activité de placement en cdd, cdi de personnes handicapées. Je propose de les conseiller et d'informer les entreprises quant aux intérêts financiers dont elles peuvent bénéficier par ces embauches et également de les accompagner dans les moyens adaptés de ces personnes.



Mes compétences :

Franchise

Leadership

Optimisme