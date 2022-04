Au service de la maintenance, j' assure la maintenance électrique mécanique et pneumatique de l'ensemble du Park machine. Je suis initiateur et très engagé dans les outils d'amélioration continue et la TPM. J'ai mis en place des outils, fédéré le personnel aux méthodes de travail et de suivi.



Mes compétences :

Programmation Excel +macro

Lean Manufacturing

TPM