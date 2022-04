Sylvain SERVOZ

Diplomé en Septembre 2008 de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (ENSIL) en spécialité Eau et Environnement, j'ai décidé en avril 2010 de suivre un mastère spécialisé en Sécurité et Risques Industriels.

Cette formation en alternance proposée par le centre CESI de Pau m'a permis d'acquérir des compétences dans les domaines industriels de la sécurité,de l'hygiène et de l'environnement.

Après un an au sein du service SSE du site Aircelle (SAFRAN) de Colomiers, j'ai rejoint le site Valeo de Reilly en tant que Responsable HSE.

Depuis février 2014, j'occupe le poste de Responsable HSE / Services Généraux de ce même site.



Mes compétences :

Aéronautique

Déchets

Environnement

HSE

Mobile

QSE

Risques industriels

SSE