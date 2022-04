Sylvain SOLDEVILA

Avec plusieurs années d'expériences dans les domaines de la gestion et l'exploitation de l'infrastructure des systèmes d'informations.



Me positionnant en tant qu'homme de terrain, j'ai aussi grâce à mon expérience acquis un esprit d'analyse et de synthèse.



Dans le cadre de mes différentes fonctions, j'ai géré entre autre les relations avec les utilisateurs, les fournisseurs et les info-gérants.



J'exerce actuellement et ceci depuis plus de 5 ans des fonctions de Chef de projet, responsable système support 3 niveaux et en charge des relations avec l'info-gérant.



J'ai été amené lors de mes dernières missions à mettre en place :

- Une nouvelle architecture matérielle et outils connexes pour le S.I des ressources humaines,

- à converger nos systèmes en environnent virtuel,

- à Intégrer les nouvelles applications médias dans le S.I technique,

- A gérer tout les aspects de l'évolution du S.I par rapport aux besoins croissants de l'entreprise.



Mes compétences :

Virtualisation

AS400