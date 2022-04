Sylvain SPODAR

IT manager senior

- 14 ans d'expérience

- Grande expérience dans l'e-commerce

- Expert dans les technologies web (PHP, Ajax, Flex)

- Certification MySQL

- Fortes connaissances en développement logiciel (C++, C#, VB, Windev)



Mes compétences :

Gestion de projet

MySQL

Data mining

C#

PHP

C++

Flex

SEO

E-commerce

Comptabilité générale

Administration système

Site internet

Management d'équipe

Architecture logicielle

Modélisation BDD

ActionScript

Web

Système d'information

Direction de projet

Internet

Management

Direction des systèmes d'information

Conduite de réunion

Conduite du changement

Direction technique

Gestion des ressources humaines

Direction de centre de profits

Recrutement

AWS

Pilotage d'équipe