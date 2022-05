Vincent DUPUIS

Claranet est un fournisseur de solutions managées spécialisé en réseau et en hébergement d'applications

Claranet est un acteur majeur des services managés en Europe et opère des solutions réseau et hébergement pour des clients professionnels comme notamment Universal Music, Vivendi, Veolia Environnement, Airbus ou des petites ou moyennes entreprises ayant de forts enjeux sur Internet



Rattaché à la direction commerciale, je suis chargé des relations, de la fidélisation et du développement du chiffre d'affaires de Claranet France auprès des ses Comptes Clés.



Passionné, rigoureux et dynamique, j'accorde beaucoup d'importance aux relations humaines à la confiance client-prestataire.



Mes compétences :

ITIL

Saas

Infogérance

Key account management

Externalisation

Web

Datacenter

HOSTING

Sales