27 ans d'expérience en assurances agence (allianz) et réseau (GPA, gan prévoyance, gan patrimoine) en poste depuis 5 à la mutuelle de France unie à st étienne. Généraliste de l'assurance de part mon profil j'en pratique tous les domaines iard et prévoyance particuliers et professionnels, collectives ( entreprises, territoriaux, hospitaliers ) placement retraite ( TNS entreprise ).



Mes compétences :

Assurance