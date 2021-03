Sylvain SYLVAIN KOPP

Financier complet, avec une réelle expérience et une forte implication en terme de support du management et des opérationnels :



Après avoir occupé les fonctions de Manager en Audit, au Contrôle de Gestion puis de Directeur Administratif et Financier dans des entreprises de services, j'ai rejoint en Février 2017 le groupe C-Lines, filiale d'Agco, avec la responsabilité financière sur l'ensemble des sociétés en France et à l'étranger (Afrique du Sud, Dubaï, Hong-Kong, Malaisie).

Très opérationnel dans mon approche, j'ai toujours veillé à orienter mes équipes pour les mettre aux services de l'entreprise, du management, des opérationnels et contribuer à la croissance.

A présent, je me consacre pleinement à une entreprise en fort développement dans un rôle de Directeur Général pour contribuer à la structurer et à l'organiser afin de la rendre plus compétitive encore.



Mes compétences :

Restructuration

Reporting

Normes IFRS

Contrôleur financier

Adaptation facile

Daf

Budget et Controlling

Audit

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

International Financial Reporting

Hyperion

Business Objects