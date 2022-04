Sylvain TABARE

Fort d’une expérience de 18 ans dans un service informatique (parc de plus de 400 machines connectées), j’ai pu tout particulièrement me trouver confronté, du fait de mes différents emplois, à la fois aux problématiques liés à l’utilisation des outils connectés en entreprise directement auprès des utilisateurs finaux, mais aussi à ceux des suivis des incidents vis-à-vis de mes différents prestataires, que ce soit dans le domaine informatique, réseaux ou télécom.

J’ai pu de même approfondir mes aptitudes en gestion de moyens financiers, techniques et humains, assurer cohérence et évolution de systèmes.

Convaincu que sans une personne qualifiée, rigoureuse et relationnelle dans un service informatique, celui-ci ne peut être performant dans ses relations aux utilisateurs et prestataires, je mets désormais mes compétences à profit , au sein de mon équipe de techniciens micro/réseaux



Mes compétences :

AIX

Mobile

Helpdesk

Gestion de projet

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Administration système

Microsoft Windows

SWIFT

IBM pSeries

IBM iSeries

Sage Accounting Software

IBM AS400 Hardware

Power IBM

PC Hardware

Email