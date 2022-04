Sylvain TALBOT

Agé de 25, Je suis diplômé d'un Master Expertise et Traitement en Environnement, au cours duquel j'ai pu me spécialiser dans les domaines suivants :



- Ecologie

- Agriculture

- HQE



Au cours de mes études et de mes expériences professionnelles, j'ai pu développer mes connaissances dans les domaines du développement soutenable et des milieux naturels. J'ai de bonnes compétences naturalistes vis-à-vis des groupes suivants : Lépidoptères, Odonates, Arachnides et Coléoptères Coprophages. Récemment, j'ai reçue une formation en pédologie me permettant de compléter mes domaines de compétences.



Mes compétences :

Écologie