Sylvain TANGUY

Secteur : Services de proximité - Expert Comptable



Depuis près de 50 ans, FITECO accompagne les PME-TPE, Professions libérales mais aussi les Fondations et Associations... dans le respect de leurs obligations comptables.



Une expérience qui en fait un acteur de poids dans la profession : FITECO se positionne parmi les 10 premiers cabinets français dans les métiers de l'Expertise comptable, de l'Audit et du Conseil.



Principalement implanté dans le quart nord-ouest de la France, FITECO met la proximité au service de ses clients avec 55 bureaux et 1 200 collaborateurs.



Les experts FITECO accompagnent les entrepreneurs dans la gestion, le développement de leurs activités et la conduite de leurs projets.



Conseil, Audit et Formation sont des services complémentaires conçus sur-mesure pour couvrir l'ensemble des besoins des dirigeants.

- Accompagnement à la création d'entreprise, reprise, transmission

- Gestion et optimisation comptable, fiscale, sociale

- Conseil en fiscalité, juridique, gestion patrimoniale et prévoyance

- Commissariat aux comptes

- Missions d'Audit spécifiques

- Formation interne sur site



Mes compétences :

IDEA

Franchise

innovation

transmission

réseau

audit

informatique

création