Sylvain TANGUY

1 - Gestion & comptabilité

- Montage, suivi et contrôle budgétaire

- Négociations fournisseurs

- Ecritures comptables, rapprochement bancaire

- Suivi de trésorerie, négociations et relations bancaires

- Rédaction des contrats de travail, suivi du volet social

- Mise en place de procédures

- Animation des instances associatives (CA, AG)



2 - Ingénierie de Projet

- Dossiers de financement : FSE, CUCS, Conseils Général et Régional, Communes, Fondations…

- Bilans qualitatifs et financiers

- Elaboration d'outils de contrôle

- Evaluation des dispositifs d’insertion

- Animation des comité d’instruction et de pilotage

- Développement des activités (nouveaux financeurs)



3 - Gestionnaire Fonds Social Européen (programmes 2000-2006; 2007-2013 et préparation 2014-2020)

- Gestion de crédits du Fonds social européen au sein d’un organisme intermédiaire mutualisé (3 PLIE): gestion des crédits FSE / DSGC / suivi des maquettes financières / traitement de certificats de dépenses, réalisation de CQG

- Actes d'assistance technique : instructions des demandes de subvention / conventionnement / visites sur place / contrôle de service fait / RAE / RAC / Certificats de dépenses / Suivi Présage

- Appui aux opérateurs concernant la gestion de leurs projets

- Réponses aux audits (SRC / CQC / CICC / Commission européenne : 4 jours d'audit)

- Animation des instances du PLIE : Comités d'instruction et de pilotage, PV de séance



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion administrative

Recherche de fonds

Gestion budgétaire

Gestion de trésorerie

Gestion financière et comptable

Projets européens