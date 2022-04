Sylvain TANNEAU

Vingt années dans divers postes, marine marchande, industrie, chantiers navals, me confèrent aujourd’hui un savoir-faire étendu, en maintenance, instrumentation, et automatismes.



J’ai affiné mes compétences en les exerçant dans le cadre de gestion d’arrêt technique, de management d’équipe ou encore de conduite de travaux, mettant en valeur mes qualités de rigueur, d'autonomie, et ma capacité à gérer les situations de crise.



De nature dynamique et réactif, je souhaite évoluer vers un poste de chef d’équipe et désire vivement mettre mes aptitudes et motivations au service de votre entreprise.



Mes compétences :

diagnostic et dépannage électriques

Ascenseurs et automatisme

Instrumentation / automatisme

Hydraulique