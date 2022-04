Sylvain TEFFAUT

Maître d'œuvre diplômé, spécialisé dans la rénovation écologique et l'éco-construction nous traitons nos missions de façon pédagogue et sommes sensible aux besoins de chacun.



Vous semez votre idée, nous la faisons pousser !



Engagé pour l'environnement, nous luttons pour un habitat performant, confortable, sain, harmonieux et essayons d'apporter les solutions les plus adaptées à vos besoins en ayant recours à :

- la simulation thermique dynamique,

- la conception bioclimatique,

- l'utilisation de matériaux écologiques et biosourcés,

- la préservation du paysage,

- le recyclage des déchets de chantier.





Une Maison Verte "qui poussait dans l'herbe", votre bureau d'étude et maître d'oeuvre privilégié à Dolus-Le-Sec en Indre-et-Loire (proche de Loches , Sud Touraine, 37, Région Centre)



http://www.unemaisonverte.com



Mes compétences :

Microsoft Office

Autocad

ArchiCAD

WinPTZ

Audit Énergétique

Maitrise d'oeuvre

Conception

Etat des lieux