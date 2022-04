Sylvain TEMPRADO

TEMPRADO Sylvain 35 ans



Du 2 Mai 2016 à aujourd'hui : Consultant BI / Talend / BigData, Cdiscount Bordeaux.



Du 9 Février 2012 au 29 Avril 2016 : Développeur informatique, Cordon Electronics Saint Loubes.



Mission : Conception et maintenance d’applications en PHP et Java.



- Création d'interface en PHP, javascript Jquery et ajax.

- Création de job Talend en java pour les différents processus indispensables au fonctionnement des EDI.

- Gestion des bases de données sous Postgresql (création de procédures stockées, optimisations …).

- Gestion des Echanges EDIFACT.

- Datawarehouse

- Reporting Pentaho & Jasper







FORMATION:



2006 : Licence professionnelle EISI option Système Automatisés Réseaux Industriels, Université Bordeaux 1, Talence

2005 : BTS IRIST Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services Techniques, Lycée Alfred KASTLER, Talence

2002 : baccalauréat STI Électrotechnique, Lycée Alfred KASTLER, Talence



PROJET PERSONNEL

Formation personnelle en Java et Java EE



Mes compétences :

JavaScript

Apache

Linux

PostgreSQL

C

Python

C++

Tomcat

EDIFACT

Maven

JQuery UI

JQuery

PHP 5

MySQL

Mondrian

Pentaho

JasperReports

Business Objects

Java EE

Microsoft SQL Server

Java

Talend Open Studio

Big Data

Hadoop

Docker