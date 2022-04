Sylvain TEYSSEYRE

Expert CATIA V5 (Volumique, tolerie et Shaping).



Concepteur pièces plastiques de Design pour projecteurs automobiles (Ref: BMW F12, F15/F16, Audi AU481 et AU484, MBC W222 full LED, Volvo C30 et C70, RN Megane BD95, Logan H79 ph.2). Choix matériaux (Thermodurs ou Thermoplastiques) suivant animation design de la pièce et critères thermiques. Design to cost. Concepts fixations (Clips, par vis, collage, laser...)



Réalisation de concepts de moules complexes à plusieurs mouvements internes et externes (pour glace projecteur par exemple).



Optimisation de la géométrie pièce (suite aux simulations mecanique (Patran, Ansys) et d'ecoulement matière (Moldflow)).



Concepteur de modules techniques LED (dans le cas de projecteurs Full-LED ou Hybride), fonctions principales (code/route et directionnel) et fonctions annexes de signal (position, DRL, clignotant, IR, FBL...).



Pré etude (fonctionnement, visibilté, concept moule...) et développement (Modellisation 3D, 2D et echanges client / fournisseurs...) de projecteurs. Réalisation d'offres techniques synthétisant les études effectuées.



Trilingue (Francais, Anglais, Allemand).



Mes compétences :

Catia v5

Conception mécanique

Développement produit

Design produit

Mouliste

Plasturgie