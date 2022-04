Sylvain THIVOLLE, diplômé Master en Marketing et Gestion des Entreprises, dominante Communication à l'IDRAC



Occupe actuellement un poste de gestionnaire de campagnes chez Brand & Consumer TECHNOLOGIE



Je suis en charge de la gestion des actions e-Marketing d'acquisition et fidélisation. En relation direct avec les chefs de projets pour la gestion des campagnes.

Je dois m'adapter quotidiennement aux problématiques clientèle, tout en sachant respecter les délais impartis.

En charge de la mise en place de mécaniques scénarisées, de la segmentation des bases de données, de l'intégration en HTML des e-mail, et conseils aux chefs de projets.

Participation aux statistiques, bilan et remontée de profil.

Je travaille sur des logiciels tel que SpeciaListe, Dreamweaver, MailPerformance, et Emailvision.



Mes compétences :

ECRM