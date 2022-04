Sylvain TREMBLAY

Ingénieur innovant et polyvalent, professionnel des mines, parfaitement bilingue français et anglais, avec plus de 33 années d'obtention de résultats excédants les attentes. Tout cela de manière sécuritaire et responsable dans des environnements logistiques et culturellement difficiles.





Mes compétences :

Minéralogie

Direction commerciale

Gestion administrative

Direction de projet

Direction générale

Data mining

Gestion budgétaire

Gestion des compétences

Maintenance industrielle

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Négociation

Formation

Gestion des stocks

Gestion de la production