Sylvain TRIOUX

COMPÉTENCES



Techniques et commerciales



- Maître d’œuvre 8 ans d’expérience



- Agent immobilier 9 ans d’expérience



- Pilotage de projet neuf et rénovation



- Coordination, suivi de chantier, rapport



- Réalisation de permis de construire



- Gestion administrative et financière



- Négociation des marchés



- Développement de portefeuille client



- Vente en B to B et B to C







- Champion de France et vice-champion de France 1996 de tir à l’arc

- Golf depuis 2004 – Organisation de compétitions comme sponsors

- Passionné d’astrophysique, de nature, d’économie et des nouvelles technologies



MES +



Mon relationnel - Motivé - Souriant - Esprit d’initiative - Autonome - Curieux - Observateur - Compétiteur - Disponible et mobile





Mes compétences :

Réhabilitation de locaux

Immobilier

Constructeur de maisons individuelles

Internet

Autocad 2d et 3d

Chargé d'affaires

Construction

Promotion immobilière

Expertise