Sylvain UGHETTO

Technicien en électronique, spécialiste des hyper-fréquences dans les domaines des composants analogiques et des sources radio-fréquence, je caractérise le bon fonctionnement des sources primaire d'antenne et effectue des recettes les antennes embarquées sur satellite de télécommunication ou d’observation.



Capable de suivre et faire évoluer un processus industriel qualitatif, j'utilise et enrichi des moyens de test industriel spécifiques qui font appel des compétences très variées (mesures RF, bilan d'erreur métrologique, mécanique de positionnement et asservissement, informatique industrielle, traitement des données, manutention lourde, travail en hauteur .... )



Mon expérience dans la qualification d'équipements spatiaux est gage d'un travail d'équipe, rigoureux, méthodique, et enrichissant.





Mes compétences :

Antennes et propagation

Mesure de performance

Radiofréquences

Génie mécanique

Automatismes industriels

Electronique

Electricité