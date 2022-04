Sylvain VACHON

Aujourd’hui avec 21 années d’expérience, je souhaite mettre mes compétences acquises au service d’une direction générale d’entreprise.

15 années passées en entreprise en tant que secrétaire général et directeur administratif et financier précédées par 6 années en cabinet d’audit et d’expertise comptable, m’ont permis d’acquérir les compétences principales suivantes :

- Accompagnement de la direction dans la vision et dans les choix stratégiques de l’entreprise (PME PMI),

- Réalisations de prise de participation, d’achat de fonds de commerce, de fusions, d’absorptions, d’emprunts d’investissement, de plans de financement, …

- Contrôle des reportings financiers, des budgets, des marges, des tableaux de bord, des comptes annuels et des comptes consolidés, …

- Gestion de trésorerie, optimisation de pool bancaire, mise en place de conventions de trésorerie et de cash pooling, CAPEX, optimisation des flux et des frais bancaires,

- Encadrement d’équipes,

- Application des normes et procédures réglementaires, juridiques, comptables, sociales et fiscales,

- Relations avec les tiers : expert-comptable, commissaires aux comptes, Administration et avocat,

- Gestion des assurances (du contrat au sinistre).



Mes compétences :

Administratif

Assurance

Audit

Budget

Comptabilité

Consolidation

Directeur Administratif et Financier

Encadrement

Finance

Trésorerie

Gestion de projet

Gestion de projet informatique

Gestion budgétaire

Négociation achats

Gestion de trésorerie

Négociation contrats