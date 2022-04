Sylvain VERDEZ

Ayant récemment eu les fonctions de directeur des ventes après une formation de technico commercial, je possède les connaissances nécessaires dans le domaine de la prospection, respect de cahier des charges, réponse aux appels d’offre, création de devis, passation de commande, management de personnel,



Mon expérience managériale m'a permis d’accroître les qualités suivantes : être rigoureux sur la qualité des produits et services, respecté les normes et proposé à tout instant un service irréprochable, ainsi que ma capacité à rester humble dans chaque situation et de participé au mission quotidienne de mes équipiers,



connaissance en management commercial, accueil public, respect de cahier des charges, réponse aux appels d’offres, création de devis, passation de commande, management de personnel et mise en forme de point de vente.







Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Gestion des risques

Gérances

Comptabilité