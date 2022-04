Sylvain VERHAEGHE

Durant mes études le commerce m’a attiré (contact humain, relationnel, échange, négociation, rémunération selon les efforts, intermédiaire entre le client et la production).

Le domaine du service m’a plus particulièrement touché. En effet, la relation commerciale est basée sur du long terme, de la confiance entre personne. Il ne suffit pas de vendre un objet et de faire le mort.. L’écoute et le suivi sont indispensables dans ce domaine.

Et quel bonheur de se sentir utile ! ! !



Pour caractériser le métier qui me rendra heureux et efficace, voici quelques mots clés :

Humain, empathie, communication, être utile, participation aux décisions, entraide, méritocratie, respect de l' homme





Mes compétences :

Communication

Ecoute

Empathie