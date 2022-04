Ingénieur d'études au sein du bureau de calcul mécanique de la division "Conception et Principes Caténaires"



Ingénieur calculs mécaniques et simulation numérique sur les logiciels ROBOT, MSC. PATRAN, MSC. NASTRAN, SAMCEF et MATLAB.



Mes compétences :

dynamique

Mécanique

Modélisation

nastran

patran

Robot

Samcef

Simulation