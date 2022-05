Thierry VITRANT

*** Profil pas à jour ****, consulter https://www.linkedin.com/in/thierryvitrant ****

- 15 ans d'expérience dans la gestion de Projet pour le compte d'éditeurs de Solutions PLM, PDM et CAE appliquées aux secteurs Aéronautique et Automobile

- Projets d'intégration de solution PLM, PDM, CAE dans l'environnement informatique du client

- Activités sur le cycle complet du projet (avant vente, déploiement, maintenance) pour un large éventail de dimension projet

- Responsable pour les activités Planning, gestion des coûts et des ressources, arbitrage technique ou implication directe dans la réalisation technique

- Management d'équipe multiculturelles (Europe, Inde, US) et clients internationaux (France, Benelux, Allemagne, Espagne)

- Orientation Client (relationnel, négociation, nouvelles opportunités)

- Développement et management d'activité Service: recrutement d'équipe, activité de développements spécifiques d'outils calcul (CAE), business development

- MBA avec spécialisation Gestion Projet et Programmes, certifié PMP et Prince 2

- Anglais courant



Je souhaite rejoindre une société internationale, éditeur de solution logicielle ou département IT d'un industriel, pour des activités d'innovation par la réalisation de projet majeur de déploiement de nouvelles solutions dans les domaines du PLM ou autres domaines de l'entreprise tels que l'ERP ou le CRM.



Mes compétences :

Calcul scientifique

PMP

PDM

Gestion de projet

Product Lifecycle Management

Gestion de programme

Ingénierie

Enterprise Application Integration

Business development

Développement informatique

Aerospace

PRINCE 2

Aéronautique

Python

Automobile

Méthode des éléments finis

Simulation numérique