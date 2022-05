Valerie VITRANT

15 ans d'expérience en centrale d'achat - Grande distribution secteur mode et maison -

+ Compétences en construction de collection - sens produit - PAP homme et enfant - Maille et Chaine et Trame

+ Achat / sourcing grande et moyenne import

+ Négociations commerciales avec les marques nationales

+ Disponibilité immédiate



Mes compétences :

Achat

Acheteur

Commerce

Chef de produit

Web

Marketing

Gestion

Sourcing

Négociation commerciale

E-commerce

Responsable de collection