Ludovic MAFFIOLO

Grâce à toutes les expériences vécues jusqu'ici, j'ai su acquérir à chaque étape de nouvelles compétences et on me reconnaît un certain nombre de qualités et de valeurs auxquelles je suis très attachées.



COMPÉTENCES :

- Gestion de la relation Clients : contact, écoute et dialogue, gestion de projet et support,

- Conseil et développement : construction de modèles numériques multi disciplines, et personnalisation de solutions,

- Animation et présentation : mise en valeur des solutions en avant vente, présentation des études et de méthodologies, animation de groupe,

- Formation et Ingénierie pédagogique : formation, transfert de compétences, accompagnement,

- Simulation numérique : mécanisme (Adams, Recurdyn, NX / Simcenter), éléments finis (Nastran, MARC, Patran, Mentat, Apex, NX / Simcenter), systèmes (Amesim, EASY5), optimisation (modeFrontier)

- Langages informatiques dans le cadre de projets industriels : Python, Fortran, C#, VB.



SAVOIR ÊTRE :

Relationnel, travail en équipe, capacité dadaptation, persévérance, écoute, pédagogie.