Sylvain VIALENC

Professeur d'éducation physique et sportive dans l'éducation nationale en collège et Professeur de Teakwondo dans mon club le TEAM 72 .

Mes compétences clés :

Le management d'équipe par l'analyse de ce qui est en place.Participation à la définition de la stratégie afin de fixer les priorités, plan d'actions, d'objectifs.

Evaluation diagnostique et planification d'un projet de développement.

Fixer des objectifs clairs et les communiquer,faire des choix, décider et déléguer par la mise en place de contenus différenciés .Mesurer les actions et restituer les résultats, réajuster le dispositif en fonction des écarts.

Rigueur et travail collectif.

Accompagner, animer des points réguliers et structurés.Responsabiliser, autonomiser, dynamiser et motiver.Donner du recul, de la visibilité à ses collaborateurs.

Promouvoir un esprit d'équipe dans l'effort et dans la prise de confiance.

Inciter à la transformation et à la réussite.

Guider et collaborer.

le sens du collectif et de la rigueur.



Mes compétences :

Attentif

Créatif

Ecoute

Enseignement

Estime de soi

Motivation

Taekwondo