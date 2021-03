Sylvain VIELLEPEAU

EDF ENR Solaire est une filiale de EDF Energies Nouvelles dédiée à la construction, financement, exploitation et maintenance de générateurs photovoltaïques en toiture et en ombrière.

Nous déployons des centrales raccordées au réseau et en autoproduction chez les particuliers, professionnels et dans le monde agricole . Notre gamme couvre aussi les ombrières de parking raccordées au réseau ou équipées de bornes de recharge (mobilité électrique).

Fort de plus de 13000 clients et plus de 60 MWc en exploitation nous avons développé un haut niveau d'expertise sur tous les types de projets.







