Sylvain VILAIN

Nos missions:



Ordiproxi s'adresse aux particuliers ainsi qu'aux professionnels en vous proposant des solutions informatiques adaptées à vos besoins et à votre budget.



Vous trouverez chez Ordiproxi:



Des conseils et des éclairages avisés sur l'informatique (matériels, logiciels, formations, etc ...).

Un large choix de matériels et de logiciels. Si vous le souhaitez, Ordiproxi assemblera pour vous le PC de vos rêves.

Un centre de dépannage expérimenté pour résoudre les pannes et problèmes que vous rencontrez avec vos systèmes informatiques.

Diverses prestations de services en informatique réalisées par un professionnel proche de chez vous.



Soyez assuré que nous privilégions la qualité du service rendu et la proximité avec nos clients, pour votre plus grande satisfaction.



Si vous en avez besoin, nous pouvons aussi nous déplaçer chez vous rapidement et, le cas échéant, vous préter divers matériels afin de vous permettre d'assurer la continuitée de vos activités (consulter nos conditions pour plus de détails).

La boutique:



Ordiproxi, c'est une équipe compétente et une boutique accueillante située à Brinon sur Beuvron dans la Nièvre.



Nous y diffusons nos produits et nos services du mardi au samedi inclus, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.



N'hésitez pas à venir à la boutique nous rencontrer. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone ou par courriels, sans omettre de nous laisser vos coordonnées:



Notre adresse: ORDIPROXI, Place J.Baptiste DURBISE, 58420 Brinon/Beuvron, France

Notre téléphone: 03 86 29 06 65

Notre e-mail: contact@ordiproxi.com