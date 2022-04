Sylvain VILAIN

Editeur et animateur de plateformes digitales au service de l’animation des ventes par la récompense (réseau BTOB). Retrouvez-nous sur http://www.tendance-motivation.com/



Actualité :



AKZO NOBEL nous confie l'animation commerciale de son réseau de distribution Réparation Automobile.



STANLEY BLACK&DECKER nous confie l'animation commerciale de ses réseaux de distribution Industrie, Bâtiment et Réparation Automobile.



HENKEL nous confie l'animation commerciale de ses réseaux de distribution Industrie & Réparation Automobile.





Nos missions :

Déploiement de programmes de fidélité, challenges commerciaux et mise en place de plateformes d’animation des ventes dédiées :



• Analyse des besoins métiers

• Rédaction du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles

• Planification et coordination de nos équipes : développeurs, graphistes, prestataires

• Suivi des développements : interfaces web/mobile et animations : jeux-concours, quiz, emailing

• Validation des plateformes : tests, recette fonctionnelle

• Formation à nos back-office de reporting



Nos références clients :

Akzo Nobel, Stanley Black&Decker, Henkel, Beiersdorf, ELM Leblanc, PPG, Saint-Gobain, Robert Bosch France SAS, Kohler…



Mes compétences :

Promotion des ventes

Web marketing

Cadeaux promotionnels

Motivation et fidélité