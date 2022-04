Sylvain VIZZINI-BRUYAS

Avec 4 ans d'expérience professionnelle dans des milieux variés comme l'industrie métallurgique, les télécoms ou l'hôtellerie, je propose mes services de chargé de projet ou de responsable des SI. Mon expérience à l'international (USA) d'une année m'a permis de perfectionner mon anglais et d'ouvrir mon esprit à d'autres méthodes de travail.

Mon naturel de leader extraverti m'aide à mener les collaborateurs avec qui je travaille à donner le meilleur d'eux-mêmes et à devenir pro-actif dans leurs tâches.

Je possède aussi des compétences et des connaissances variées, liées à mes expériences professionnelles et scolaires.

J'ai une préférence pour les entreprises de taille petite (jusqu'à 300 personnes).



Mes compétences :

Microsoft project

Italien

Anglais

Excel

Yammer

VDOC

6 sigma

Système d'information

Relationnel

Google Apps

Primavera P6