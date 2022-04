Sylvain WERLÉ

For English, please refer to http://www.linkedin.com/in/sylvainwerle

AXES DE COMPÉTENCES



§ - Management, Développement :

- Fédérer autour d’un projet, conseiller,

- Déceler / développer les compétences,

- Former/ Animer les équipes (15-20p. F, D, US),

- Prospecter et Animer les comptes clés,

- Développer les partenariats,

- Négocier les conditions commerciales,

- Définir le mix produit, les tarifs et les marges,



§ - Analyse Business et Stratégie :

- Déterminer & analyser les indicateurs pertinents,

- Analyser le marché, établir le benchmarking,

- Définir un projet d’entreprise pour établir un plan stratégique court, moyen & long terme,

- Rédiger le Business Plan,

- Définir et appliquer les axes de développement,



§ - Administration, Organisation :

- Créer/compiler des fichiers de prospection,

- Organiser/standardiser les procédures & tâches,

- Définir le budget & gérer le compte d’exploitation,

- Négocier, suivre & résoudre les contentieux,

- Faire appliquer les décisions, auditer.



Mes compétences :

Tourisme

Achat

Entrepreneur

International

Marketing

Gestion

Création

Sourcing

Management

Export