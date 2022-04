Sylvain WORMSER

Diplômé d’ESIEE Management, une école de la Chambre de Commerce et D’Industrie de Paris, j’ai achevé mon stage de fin d’études au sein d’une jeune société avec la mise en place de la stratégie marketing et commerciale pour un nouveau produit.



Au cours des ma formation j’ai pu acquérir une approche concrète et polyvalente dans le secteur des biotechnologies, aussi bien théorique, en relation avec la biologie moléculaire et mon expérience dans le contrôle qualité microbiologique, mais également en management avec notamment mes expériences professionnelles ou j’ai pu participer à : la mise en place de la stratégie marketing et commerciale et la gestion des normes obligatoires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instauration d’un système de management de la qualité en laboratoire de biologie.

Outre ma formation, mon séjour à l’étranger dans le cadre d’un programme ERASMUS, m’a permis d’acquérir un niveau d’anglais courant et une vision pluriculturelle.



Depuis 2011 mon emploi en tant que technicien de laboratoire d'analyse médicale me permet de rester en contact avec les dernières technologies dans le domaine de la biologie moléculaire. De plus mes formations dans le domaines de la qualité m'ont permises de développer, au sein du laboratoire de virologie de l'hôpital Henri Mondor, la mise en place et la gestion du système de management de la qualité (NF ISO 15189 v 2012).





Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Document Unique

Hygiène

Microbiologie

Qualité

Réalisation

Rédaction

Sécurité

Système de Management de la Qualité

Technique

Mise en place et gestion de la qualité en LBM ISO

Microsoft Windows

Microsoft Office