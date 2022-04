Journaliste dévoreur d'actualités culturelles, passionné par les questions de société, web addict, je travaille depuis 12 ans dans les médias. Diplômé de l'Institut Français de Presse, je suis actuellement responsable culture des sites du groupe RTL.



J'ai également été rédacteur en chef adjoint au magazine TÊTU, dont j'ai dirigé les pages culture et coordonné les grands dossiers (cover stories, enquêtes) pendant 8 ans. En veille permanente sur l’actualité culturelle et les nouvelles tendances, je m’intéresse plus particulièrement à l’influence de la pop culture dans notre société.



Mes compétences : management, stratégie éditoriale, pilotage de projet, expertise dans le domaine de culture, réseaux sociaux.



Mail : sylvain.zimmermann (a) gmail.com

http://twitter.com/sylvainzim



Mes compétences :

Rédacteur

Culture

Presse

Budgets

WordPress

Microsoft Office

Magazines

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Réseaux sociaux

Management

Animation radio

Presse magazine

SEO