Sylvaine BOYER

De formation commerciale, j'ai toujours été attirée par les chiffres.

L'expérience que j'ai acquis m'a permise de me professionnaliser et de gagner en maturité.

Après être passé par différent poste dans le domaine commercial, je me suis réorienter vers un poste qui me permettrai d'apporter un complément à ma formation initiale.



J'ai donc intégré un groupe d'externalisation de paie où j'ai intégré une équipe après un parcours dintégration au sein du pôle formation, afin de me familiariser avec la solution de paye et les méthodes de travail. J'y ai découvert également lorganisation de lentreprise, les possibilités dévolution, les défis que les équipes relèvent ainsi que les nombreuses nouveautés législatives. J'interviens sur un portefeuille de clients variés (des sociétés de 20 à plus de 500 salariés), en prenant en charge en toute autonomie la gestion de la paye et des charges sociales (multi convention)



Compétences techniques : capacités et compétences techniques en paye ;

Compétences comportementales : qualités relationnelles, rigueur, gestion du stress et esprit déquipe ;

Compétences informatiques : la maîtrise du logiciel SILAE // Excel // V1 (logiciel interne)