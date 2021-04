Sylvaine DAGBA (TOURNIER)

Bienvenue !



Je suis Ingénieure agronome de formation, spécialisée en Gestion Industrielle de la Qualité.



J'ai travaillé 13 ans dans l'industrie chimique sur les démarches QHSE et au Laboratoire Contrôle Qualité du site.



J'ai ensuite voulu faire parler ma passion en créant un Atelier de photos d'Art.



6 ans plus tard, je suis revenue à mes premières amours, en dirigeant le pôle Qualité d'une entreprise de services.



Pendant ces années en entreprise, j'ai créé et animé des groupes de travail, des formations, et accompagné des salariés dans leur évolution. professionnelle. J'ai développé mes capacités relationnelles et pédagogiques, et me suis de plus en plus intéressée aux salariés, en les écoutant et en les aidant à évoluer.



J'ai décidé de quitter ma dernière entreprise afin de me consacrer pleinement à l'individu et concrétiser mon aspiration propre :



AIDER les personnes qui se retrouvent au seuil d'un nouveau challenge à réveiller leur enthousiasme, leur énergie et leurs talents afin de créer leur propre avenir professionnel.



JE SUIS :



- une ADEPTE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : ce qui m'intéresse, ce sont les parcours de vie, et les chemins menant à l'épanouissement et au bien-être



- une PASSIONNÉE DE NOUVEAUTÉ : j'ai une soif d'apprendre, le goût des défis, et la faculté de m'adapter rapidement à la nouveauté



- une ENSEIGNANTE : j'aime transmettre aux autres les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour réussir



- FÉRUE DAUTHENTICITÉ : Mes valeurs : éthique, honnêteté, engagement, confiance, écoute, partage, bienveillance



- une TOUCHE À TOUT : J'aime notamment utiliser, mais aussi faire évoluer les outils informatiques pour les mettre au service de mes objectifs



MES SPÉCIALITÉS : Former - Accompagner - Piloter des projets - Auditer - Fixer des objectifs - Résoudre des problèmes - Animer des groupes de travail - Manager