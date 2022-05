Sonia CATHELAIN

Vous recherchez une Assistante RH performante et efficace ?!!!



Je suis la personne qu'il vous faut par le biais d'un contrat de professionnalisation.



Titulaire d'un Titre Professionnel de Gestionnaire de Paie, j'ai acquis des compétences que je souhaite développer et compléter par la formation.



Mes compétences :

Etablissement de fiches de paie

Rédaction de contrats de travail

Attestations de salaires

DPAE

Licenciement / Rupture conventionnelle

Documents de fin de contrat

Déclarations sociales et fiscales

Maîtrise du Pack Office

Gestion administrative du personnel

Logiciels SAGE / ISAPAIE / TALENTIA

Organisation des IRP

Renseigner le support de suivi de l'appel

Accueil téléphonique