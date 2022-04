Fabienne DUMEZ

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de gestionnaire de paie en CDI. J'ai fini ma formation gestionnaire de paie le 3 avril 2015 à l'AFPA d'Arras. J'ai déjà occupé ce poste dans une filiale d'un cabinet expertise comptable, où je faisais la création des dossiers de paie, des fiches salariés, la saisie des éléments variables, les documents de fin de contrat, ainsi que les états de charges sociales et la DADS de fin d'année. J'ai voulu faire cette formation afin de compléter les différentes formations internes que j'avais suivies. J'ai ainsi pu voir le juridique, l'établissement des contrats de travail et les procédures de licenciement. Je suis donc intéressée par un poste de gestionnaire de paie dans la région Nord Pas-de-Calais, dans la limite d' un rayon de 40 Km autour de Béthune. Je remercie les personnes qui liront ce message et qui éventuellement pourront m'aider à trouver un nouvel emploi.



Mes compétences :

Dynamisme

Rigueur